Кожен винен по $39 000. Світовий борг перевищив $315 трлн і продовжує зростати
Світовий борг досяг $315 трлн у першому кварталі 2024 року і це вже майже втричі більше, ніж очікуваний глобальний ВВП за результатами 2024 року в $109 трлн. Про це пише CNBC.
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Це приголомшлива сума і такого розміру боргів світ не бачив із часів наполеонівських воєн. Якщо розділити світовий борг між усіма людьми на планеті, кожен із нас був би винен близько $39 000, зазначає видання.
Світовий борг поєднує запозичення домогосподарств, підприємств та урядів.
Глобальний борг домогосподарств, куди входять іпотека, кредитна картка, студентський борг тощо, становить $59,1 трлн.
Діловий борг, який корпорації використовують для фінансування своєї діяльності та зростання, становить $164,5 трлн, причому лише на фінансовий сектор припадає $70,4 трлн із цієї суми.
Державний борг, який використовується для фінансування державних послуг та проєктів без підвищення податків, становив $91,4 трлн на кінець першого кварталу цього року.
Близько двох третин світового боргу — $210 трлн — припадає на розвинуті економіки, водночас Японія та США роблять найбільший внесок у цю суму. Але загалом співвідношення боргу до ВВП у розвинених країнах знижується.
Борги ринків, що розвиваються, становлять $105 трлн, але співвідношення боргу цих країн до їх ВВП досягло нового максимуму у 257%. Найбільший внесок у зростання боргу країн, що розвиваються, роблять Китай, Індія і Мексика.
- На початок травня 2024 року держборг України перевищив 6 трлн грн.