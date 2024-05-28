Каждый должен по $39 000. Мировой долг превысил $315 трлн и продолжает расти

Фото: depositphotos.com

Мировой долг достиг $315 трлн в первом квартале 2024 года и это уже почти в три раза больше, чем ожидаемое глобальное ВВП по результатам 2024 года в $109 трлн. Об этом пишет CNBC.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Это ошеломляющая сумма и такого размера долгов мир не видел со времен наполеоновских войн. Если разделить мировой долг между всеми людьми на планете, каждый из нас был бы должен около $39 000, отмечает издание.

Мировой долг объединяет заимствования домохозяйств, предприятий и правительств.

Глобальный долг домохозяйств, куда входят ипотека, кредитная карта, студенческий долг и т.д., составляет $59,1 трлн.

Деловой долг, который корпорации используют для финансирования своей деятельности и роста, составляет $164,5 трлн, причем только на финансовый сектор приходится $70,4 трлн из этой суммы.

Государственный долг, который используется для финансирования государственных услуг и проектов без повышения налогов, составил $91,4 трлн на конец первого квартала этого года.

Около двух третей мирового долга — $210 трлн — приходится на развитые экономики, при этом Япония и США вносят наибольший вклад в эту сумму. Но в целом соотношение долга к ВВП в развитых странах снижается.

Долги развивающихся рынков составили $105 трлн, но соотношение долга развивающихся стран к их ВВП достигло нового максимума в 257%. Наибольший вклад в рост долга развивающихся стран вносят Китай, Индия и Мексика.