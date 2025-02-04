Київрада звернеться до СБУ через блокування коштів на підтримку Сил оборони

Фото: Київська міська рада

Київська міська рада звернеться до Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України через дії представників правоохоронних органів, які блокують виділення допомоги ЗСУ. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

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Київрада нещодавно ухвалила рішення про виділення понад 5 млрд грн на потреби ЗСУ, однак невдовзі після цього правоохоронці почали блокувати ці кошти.

"На адресу Київської міської ради надійшов запит, в якому по суті, співпрацю міської ради та ЗСУ називають "створенням злочинної організації", інкримінуючи статтю 255 КК України", – розповів Бондаренко.

За його словами, представники правоохоронних органів вимагають рішення щодо виділення субвенцій у межах міської цільової програми "Захисник Києва на 2022-2024 роки", планування виділення коштів на потреби Сил оборони України та звіти від військових частин і всіх інших установ та організацій, яким допомогла громада Києва.

"По суті, це означає, що правоохоронці прагнуть заблокувати роботу Київради, щоб ми не могли ні копійки виділити на ЗСУ. Це неприпустимо в умовах війни. Наслідки цього процесу будуть критичними", – наголосив секретар Київської міської ради.

Бондаренко впевнений, що такі дії слідчих і прокурорів, "незалежно від того, хто надав їм відповідні вказівки", становлять пряму загрозу національній безпеці України.

Він додав, що це питання має стати предметом ретельного дослідження спецслужб, адже блокування допомоги військовим може мати серйозні наслідки для обороноздатності країни.