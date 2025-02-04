Киевсовет обратится в СБУ из-за блокирования средств в поддержку Сил обороны

Фото: Киевский городской совет

Киевский городской совет обратится в Офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины из-за действий представителей правоохранительных органов, блокирующих выделение помощи ВСУ. Об этом сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Киевсовет недавно принял решение о выделении более 5 млрд грн на нужды ВСУ, однако вскоре после этого правоохранители начали блокировать эти средства.

"В адрес Киевского городского совета поступил запрос, в котором по сути сотрудничество городского совета и ВСУ называют "созданием преступной организации", инкриминируя статью 255 УК Украины", – рассказал Бондаренко.

По его словам, представители правоохранительных органов требуют решения о выделении субвенций в рамках городской целевой программы "Защитник Киева на 2022-2024 годы", планировании выделения средств на нужды Сил обороны Украины и отчеты от воинских частей и всех других учреждений и организаций, которым помогла община Киева.

"По сути, это означает, что правоохранители стремятся заблокировать работу Киевсовета, чтобы мы не могли ни копейки выделить на ВСУ. Это недопустимо в условиях войны. Последствия этого процесса будут критическими", – подчеркнул секретарь Киевского городского совета.

Бондаренко уверен, что такие действия следователей и прокуроров, "независимо от того, кто дал им соответствующие указания", представляют прямую угрозу национальной безопасности Украины.

Он добавил, что этот вопрос должен стать предметом тщательного исследования спецслужб, ведь блокирование помощи военным может иметь серьезные последствия для обороноспособности страны.