Китай починає розпродаж держоблігацій на $138 млрд, щоб стимулювати економіку

Час першого випуску облігацій збігатиметься з оголошенням США про підвищення імпортних тарифів на китайські товари

Фото: depositphotos.com

Китай цього тижня почне продавати першу партію наддовгострокових спеціальних державних облігацій на загальну суму 1 трильйон юанів ($138 млрд) заради стимулювання економіки. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Загальний випуск включатиме 20-річні облігації на $42 млрд, 30-річні на $84 млрд і 50-річні на $14 млрд. Продаж заплановано на травень, червень і листопад.

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Економіка Китаю потрапляє під тиск житлової кризи та слабкий споживчий попит.

Державні витрати на інфраструктуру, які фінансуватимуться коштом впуску облігацій, допоможуть досягти Китаю річного цільового показника зростання економіки в 5% у 2024 році, вважають в агентстві.

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Час першого випуску облігацій вибрано не випадково і збігатиметься з імовірним оголошенням США про підвищення імпортних тарифів на китайські товари.

Джерело: Bloomberg

У травні Китай втратив статус головного торгового партнера Німеччини. Тримався у лідерах вісім років.

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