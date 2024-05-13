Китай починає розпродаж держоблігацій на $138 млрд, щоб стимулювати економіку
Китай цього тижня почне продавати першу партію наддовгострокових спеціальних державних облігацій на загальну суму 1 трильйон юанів ($138 млрд) заради стимулювання економіки. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Загальний випуск включатиме 20-річні облігації на $42 млрд, 30-річні на $84 млрд і 50-річні на $14 млрд. Продаж заплановано на травень, червень і листопад.
Економіка Китаю потрапляє під тиск житлової кризи та слабкий споживчий попит.
Державні витрати на інфраструктуру, які фінансуватимуться коштом впуску облігацій, допоможуть досягти Китаю річного цільового показника зростання економіки в 5% у 2024 році, вважають в агентстві.
Час першого випуску облігацій вибрано не випадково і збігатиметься з імовірним оголошенням США про підвищення імпортних тарифів на китайські товари.
- У травні Китай втратив статус головного торгового партнера Німеччини. Тримався у лідерах вісім років.