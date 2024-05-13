Китай начинает распродажу гособлигаций на $138 млрд, чтобы стимулировать экономику

Время первого выпуска облигаций совпадет с объявлением США о повышении импортных тарифов на китайские товары

Фото: depositphotos.com

Китай на этой неделе начнет продавать первую партию сверхдолгосрочных специальных государственных облигаций на общую сумму 1 триллион юаней ($138 млрд), в качестве меры по стимулированию экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Общий выпуск будет включать 20-летние облигацииї на $42 млрд, 30-летние на $84 млрд и 50-летние на $14 млрд. Продажи запланированы на май, июнь и ноябрь.

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Экономика Китая сталкивается с давлением жилищного кризиса и слабым потребительским спросом.

Государственные расходы на инфраструктуру, которые будут финансироваться за счет впуска облигаций, помогут достичь Китаю годового целевого показателя роста экономики в 5% в 2024 году, считают в агентстве.

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Время первого выпуска облигаций выбрано не случайно и совпадет с вероятным объявлением США о повышении импортных тарифов на китайские товары.

Источник: Bloomberg

В мае Китай потерял статус главного торгового партнера Германии. Держался в лидерах восемь лет.

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