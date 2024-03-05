Китай збільшив військові видатки на 7,2% на 2024 рік

Військові видатки Китаю все ще менші, ніж у США та Росії

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Китай збільшив видатки державного бюджету на оборону на 7,2% до $223 млрд на 2024 рік. Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційні дані Китаю.

Збільшення військових видатків — планове та відповідає темпам попередніх років. Минулого року видатки на оборону також збільшили на 7,2%, у 2022 році — на 7,1%, у 2021 – на 6,8%, 2020 – 6,5%.

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Військові видатки Китаю все ще менші, ніж у США та Росії. Наприклад, оборонний бюджет США на 2024 рік – $886 млрд (+3% до 2023 року).

"Збільшення оборонного бюджету Китаю протягом багатьох років випереджало цільове економічне зростання, але не досягло тієї стадії, коли військові видатки перевантажують державний бюджет", – прокоментував CNN Джеймс Чар, науковий співробітник та експерт з китайської армії Школи міжнародних досліджень імені Раджаратнама у Сінгапурі.

Незалежні оцінки останніх років свідчать про вищі фактичні видатки Китаю на армію, ніж вказують офіційні дані. Китай публікує лише загальні цифри. Закритими залишаються статті військових видатків, що ускладнює точне визначення реального бюджету.

Китай різко збільшив витрати на оборону у 2015 році, коли влада оголосила про початок модернізації армії.

2023 року Україна витратила з бюджету 1,84 трлн грн на безпеку та оборону.

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