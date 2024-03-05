Китай увеличил военные расходы на 7,2% на 2024 год

Военные расходы Китая все еще меньше, чем в США и России

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Китай увеличил расходы государственного бюджетна на оборону на 7,2% до $223 млрд на 2024 год. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные данные Китая.

Увеличение военных расходов — плановое и соответствует темпам предыдущих лет. В прошлом году расходы на оборону также увеличили на 7,2%, в 2022 году — на 7,1%, в 2021 – на 6,8%, 2020 – 6,5%.

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Военные расходы Китая все еще меньше, чем в США и России. К примеру, оборонный бюджет США на 2024 год – $886 млрд (+3% к 2023 году).

"Увеличение оборонного бюджета Китая в течение многих лет опережало целевой экономический рост, но не достигло той стадии, когда военные расходы перегружают государственный бюджет", — прокомментировал CNN Джеймс Чар, научный сотрудник и эксперт по китайской армии Школы международных исследований имени Раджаратнама в Сингапуре.

Независимые оценки последних лет свидетельствуют о более высоких фактических расходах Китая на армию, чем указывают официальные данные. Китай публикует только общие цифры. Закрытыми остаются статьи военных расходов, что затрудняет точное определение реального бюджета.

Китай резко увеличил расходы на оборону в 2015 году, когда власти объявили о начале модернизации армии.

В 2023 году Украина потратила из бюджета 1,84 трлн грн на безопасность и оборону.