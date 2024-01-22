Украина потратила из бюджета 1,84 трлн грн на безопасность и оборону в 2023 году — Минфин
Фото: Миноброны/Facebook

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,84 трлн грн в 2023 году, или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.  

В последний месяц прошлого года на оборону потрачено 284,3 млрд грн бюджетных средств. В ноябре – 168,2 млрд грн.  

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Средства направлены на:

- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских

- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания

- медицинское обеспечение

- другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет налоговых поступлений, а также военных облигаций.

"Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации. Каждая привлеченная гривня – это инвестиция в поражение России", — указывают в министерстве. 

Украина потратила из бюджета 1,84 трлн грн на безопасность и оборону в 2023 году — Минфин
Источник: Минфин
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