Видатки держбюджету на безпеку та оборону перевищили 1,5 трлн грн
Видатки державного бюджету на безпеку та оборону становили 1,55 трлн грн за 11 місяців 2023 року. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
Це 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету, уточнюють у Мінфіні.
У листопаді на оборону було витрачено 168,2 млрд грн з держбюджету.
Кошти спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів;
- медичне забезпечення;
- інші види витрат.
Видатки сектора безпеки та оборони уряд фінансує виключно коштом податкових надходжень, а також військових облігацій.
"Тому дуже важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також купувати військові облігації. Адже кожна залучена гривня – це інвестиція у поразку Росії" – закликають у міністерстві.
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