Харків за рік спрямував із міського бюджету 500 млн грн на потреби військовим

Бюджет Харкова з початку повномасштабного вторгнення скоротився на 30%

Ігор Терехов (Фото: Харківська міська рада)

З коштів міського бюджету Харкова на потреби військовим було перераховано близько 500 млн грн у 2023 році. Про це розказав мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю Deutsche Welle, повідомляє пресслужба міської ради Харкова.

Мер наголосив, що Харків допомагає військовим із самого початку повномасштабної війни. Днями захисникам перерахували ще 10 млн грн.

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"Коли медіа почали розповсюджувати інформацію про те, що наше місто нібито ніяк не допомагає військовим, захисники одразу відреагували на це. Зокрема, 92 окрема штурмова бригада та мотострілецька бригада на своїх сторінках виставили публікації, що вони регулярно отримують усю необхідну допомогу від Харкова", – розповів мер.

За словами Терехова, бюджет Харкова з початку повномасштабного вторгнення скоротився приблизно на 30%.

Разом з тим міська влада підтримує урядову ініціативу про обов'язкове вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів.

"Військовий податок допоможе нам наблизити бажану перемогу. Звичайно, буде важко, але у воєнний період ПДФО просто необхідний", – зазначив Терехов.

14 грудня 2023 року Київ виділив ще 600 млн грн на армію.

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