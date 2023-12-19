Харьков за год направил из городского бюджета 500 млн грн на нужды военным

Бюджет Харькова с начала полномасштабного вторжения сократился на 30%

Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Из средств городского бюджета Харькова на нужды военным было перечислено около 500 млн грн в 2023 году. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Deutsche Welle, сообщает пресс-служба городского совета Харькова.

Мэр подчеркнул, что Харьков помогает военным с самого начала полномасштабной войны. На днях защитникам перечислили еще 10 млн грн.

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"Когда медиа начали распространять информацию о том, что наш город якобы никак не помогает военным, защитники сразу отреагировали на это. В частности, 92 отдельная штурмовая бригада и мотострелковая бригада на своих страницах выставили публикации, что они регулярно получают всю необходимую помощь от Харькова", — рассказал мэр.

По словам Терехова бюджет Харькова с начала полномасштабного вторжения сократился примерно на 30%.

При этом городские власти поддерживают правительственную инициативу об обязательном изъятии военного НДФЛ из местных бюджетов.

"Военный налог поможет нам приблизить желаемую победу. Конечно, будет тяжело, но в военный период НДФЛ просто необходим", – отметил Терехов.

14 декабря 2023 года Киев выделил еще 600 млн грн на армию.

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