Расходы госбюджета на безопасность и оборону превысили 1,5 трлн грн

В ноябре на оборону было потрачено 168,2 млрд грн из бюджета

Фото: Миноброны/Facebook

Расходы государственного бюджета на безопасность и оборону составили 1,55 трлн грн за 11 месяцев 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Это 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета, уточняют в Минфине.

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В ноябре на оборону было потрачено 168,2 млрд грн из госбюджета.

Средства направлены на:

- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

- медицинское обеспечение;

- другие виды затрат.

Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет налоговых поступлений, а также военных облигаций.

"Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно платить налоги, а также покупать военные облигации. Ведь каждая привлеченная гривня – это инвестиция в поражение России" – призывают в министерстве.

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