Киев выделяет из бюджета 500 млн грн на закупку дронов
Киевсовет планирует одобрить выделение 500 млн грн на закупку дронов для военных на сегодняшней сессии. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.
"Сегодня мы должны принять решение и внести изменения в программу "Защитник Киева", чтобы выделить через нее 500 млн грн на закупку дронов. Их мы передадим военным подразделениям", — заявил Кличко.
Он добавил, что по разным программам и источникам столичного бюджета в прошлом году на помощь силам безопасности и обороны было выделено почти 7 млрд грн, или 10% сметы.
"Это больше всех городов Украины. А не 1%, как кое-кто лжет и манипулирует. Из этих семи миллиардов почти один миллиард пошел на закупку дронов разных типов", — сказал Кличко.
Также Киев выделил средства и закупил, по обращению военных, средства радиоэлектронной борьбы, которые сегодня защищают столицу.
По словам Кличко, из бюджета Киева также выплачивалась материальная помощь киевлянам-защитникам и их семьям, выделялись средства на покупку квартир для военных и их семей. В этом году столичные власти продолжат это делать, несмотря на то, что у Киева забрали "военный" НДФЛ. Киев уплачивает 60% от всего НДФЛ в госбюджет.
"В таких условиях, принимая бюджет столицы на этот год, на помощь Вооруженным Силам мы предварительно предусмотрели 1,2 млрд грн. Но мы продолжим, как и в прошлом году, искать возможности, чтобы направлять больше средств. По факту средств на помощь военным выделим в разы больше", – заверил Кличко.
- В июле 2023 года Киев увеличил до 5 млрд грн финансирование из городского бюджета Сил обороны. В октябре Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей. В конце ноября Киев направил Генштабу ВСУ прямую субвенцию в 500 млн грн и 300 млн грн передал из резервного фонда столичным воинским частям. В декабре выделил еще 600 млн грн на армию.
- Киев принял бюджет на 2024 год. Наибольшие расходы – образование и транспорт.