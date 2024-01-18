Киев выделяет из бюджета 500 млн грн на закупку дронов

Киев выделил силам безопасности и обороны почти 7 млрд грн в 2023 году

Фото: пресс-служба КГГА

Киевсовет планирует одобрить выделение 500 млн грн на закупку дронов для военных на сегодняшней сессии. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

"Сегодня мы должны принять решение и внести изменения в программу "Защитник Киева", чтобы выделить через нее 500 млн грн на закупку дронов. Их мы передадим военным подразделениям", — заявил Кличко.

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Он добавил, что по разным программам и источникам столичного бюджета в прошлом году на помощь силам безопасности и обороны было выделено почти 7 млрд грн, или 10% сметы.

"Это больше всех городов Украины. А не 1%, как кое-кто лжет и манипулирует. Из этих семи миллиардов почти один миллиард пошел на закупку дронов разных типов", — сказал Кличко.

Также Киев выделил средства и закупил, по обращению военных, средства радиоэлектронной борьбы, которые сегодня защищают столицу.

По словам Кличко, из бюджета Киева также выплачивалась материальная помощь киевлянам-защитникам и их семьям, выделялись средства на покупку квартир для военных и их семей. В этом году столичные власти продолжат это делать, несмотря на то, что у Киева забрали "военный" НДФЛ. Киев уплачивает 60% от всего НДФЛ в госбюджет.

"В таких условиях, принимая бюджет столицы на этот год, на помощь Вооруженным Силам мы предварительно предусмотрели 1,2 млрд грн. Но мы продолжим, как и в прошлом году, искать возможности, чтобы направлять больше средств. По факту средств на помощь военным выделим в разы больше", – заверил Кличко.

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