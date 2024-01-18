Київ виділяє з бюджету 500 млн грн на закупівлю дронів

Київ виділив силам безпеки та оборони майже 7 млрд грн у 2023 році

Фото: пресслужба КМДА

Київрада планує схвалити виділення 500 млн грн на закупівлю дронів для військових на сьогоднішній сесії. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на початку засідання Київради.

"Сьогодні ми повинні ухвалити рішення та внести зміни до програми "Захисник Києва", щоб виділити через неї 500 млн грн на закупівлю дронів. Їх ми передамо військовим підрозділам", – заявив Кличко.

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Він додав, що за різними програмами та джерелами столичного бюджету минулого року на допомогу силам безпеки та оборони було виділено майже 7 млрд грн, або 10% кошторису.

"Це більше за всі міста України. А не 1%, як дехто бреше і маніпулює. З цих семи мільярдів майже один мільярд пішов на закупівлю дронів різних типів", – сказав Кличко.

Також Київ виділив кошти та закупив, за зверненням військових, засоби радіоелектронної боротьби, які сьогодні захищають столицю.

За словами Кличка, з бюджету Києва також виплачувалася матеріальна допомога киянам-захисникам та їхнім сім'ям, виділялися кошти на купівлю квартир для військових та їхніх сімей. Цього року столична влада продовжить це робити, незважаючи на те, що у Києва забрали "військовий" ПДФО. Київ сплачує 60% від усього ПДФО до держбюджету.

"У таких умовах, ухвалюючи бюджет столиці на цей рік, на допомогу Збройним Силам ми попередньо передбачили 1,2 млрд грн. Але ми продовжимо, як і минулого року, шукати можливості, щоб спрямовувати більше коштів. За фактом коштів на допомогу військовим виділимо у рази більше", – запевнив Кличко.

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