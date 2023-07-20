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Марченко: Податкова й Митниця не перші в моїх пріоритетах. Вони справляються

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 17:09
Марченко: Податкова й Митниця не перші в моїх пріоритетах. Вони справляються - Фото
Фото: Міністерство фінансів / Facebook

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що діяльність Державної податкової служби та Державної митної служби відійшла на другий план серед його пріоритетів. Про це він сказав в інтерв'ю Економічній правді.

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"Після початку війни діяльність Податкової й Митниці не перші в моїх пріоритетах. Коли у вас одна половина бюджету формується завдяки міжнародним коштам, а інша половина – це військові видатки, то у вас фокус і пріоритети зміщуються однозначно. Якщо до війни було більше залученості в діяльність Податкової й Митниці, то зараз мій фокус логічно змістився на міжнародний фронт", – сказав міністр.

Він запевнив, що обидва органи справляються з точки зору наповнення бюджету.

"Податкова збирає податки, як у довоєнний період. За перше півріччя зібрала стільки ж, скільки за перше півріччя 2022 року, попри те, що там два місяці були без війни. Митниця суттєво збільшила відрахування до держбюджету. Я дивлюся на цифри: якщо за місяць Митниця збирає понад 30 млрд грн, то я вважаю, що вона працює в нормальному темпі. Якщо цифра менша, то я розумію, що там щось відбувається не так. Зараз з точки зору наповнення бюджету в мене не може бути питань", – сказав він.

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Андрій Водяний
Сергій МарченкомитницяподатковаМінфінбюджет-2023
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