Марченко: Податкова й Митниця не перші в моїх пріоритетах. Вони справляються

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що діяльність Державної податкової служби та Державної митної служби відійшла на другий план серед його пріоритетів. Про це він сказав в інтерв'ю Економічній правді.

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"Після початку війни діяльність Податкової й Митниці не перші в моїх пріоритетах. Коли у вас одна половина бюджету формується завдяки міжнародним коштам, а інша половина – це військові видатки, то у вас фокус і пріоритети зміщуються однозначно. Якщо до війни було більше залученості в діяльність Податкової й Митниці, то зараз мій фокус логічно змістився на міжнародний фронт", – сказав міністр.

Він запевнив, що обидва органи справляються з точки зору наповнення бюджету.

"Податкова збирає податки, як у довоєнний період. За перше півріччя зібрала стільки ж, скільки за перше півріччя 2022 року, попри те, що там два місяці були без війни. Митниця суттєво збільшила відрахування до держбюджету. Я дивлюся на цифри: якщо за місяць Митниця збирає понад 30 млрд грн, то я вважаю, що вона працює в нормальному темпі. Якщо цифра менша, то я розумію, що там щось відбувається не так. Зараз з точки зору наповнення бюджету в мене не може бути питань", – сказав він.

26 квітня у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про перезавантаження Державної податкової служби.

Законопроєкт про перезавантаження Держмитниці уже пройшов перше читання.

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