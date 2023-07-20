Марченко: Налоговая и Таможня не первые в моих приоритетах. Они справляются
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что деятельность Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы отошла на второй план среди его приоритетов. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.
Он заверил, что оба органа справляются с точки зрения наполнения бюджета.
"Налоговая собирает налоги, как в довоенный период. За первое полугодие собрала столько же, сколько за первое полугодие 2022 года, несмотря на то, что там два месяца были без войны. Таможня существенно увеличила отчисления в госбюджет. Я смотрю на цифры: если за месяц Таможня собирает более 30 млрд грн, то я считаю, что она работает в нормальном темпе. Если цифра меньше, то я понимаю, что там что-то происходит не так. Сейчас с точки зрения наполнения бюджета у меня не может быть вопросов ", – сказал он.
- 26 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о перезагрузке Государственной налоговой службы.
- Законопроект о перезагрузке Гостаможни уже прошел первое чтение.
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