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Марченко: Налоговая и Таможня не первые в моих приоритетах. Они справляются

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 17:09
Марченко: Налоговая и Таможня не первые в моих приоритетах. Они справляются - Фото
Фото: Министерство финансов / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что деятельность Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы отошла на второй план среди его приоритетов. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

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"После начала войны деятельность Налоговой и Таможни не первые в моих приоритетах. Когда у вас одна половина бюджета формируется благодаря международным средствам, а другая половина – это военные расходы, то у вас фокус и приоритеты смещаются однозначно. Если до войны было больше вовлеченности в деятельность Налоговой и Таможни, то сейчас мой фокус логически сместился на международный фронт", – сказал министр.

Он заверил, что оба органа справляются с точки зрения наполнения бюджета.

"Налоговая собирает налоги, как в довоенный период. За первое полугодие собрала столько же, сколько за первое полугодие 2022 года, несмотря на то, что там два месяца были без войны. Таможня существенно увеличила отчисления в госбюджет. Я смотрю на цифры: если за месяц Таможня собирает более 30 млрд грн, то я считаю, что она работает в нормальном темпе. Если цифра меньше, то я понимаю, что там что-то происходит не так. Сейчас с точки зрения наполнения бюджета у меня не может быть вопросов ", – сказал он.

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Андрей Водяный
таможняМинфинсергей марченконалоговаябюджет-2023
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