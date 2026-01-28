МСЛ, Патріот та УНЛ без конкуренції виграли конкурс на проведення лотерей

Фото: Depositphotos

Державне агентство "ПлейСіті" провело конкурс на отримання ліцензій для операторів державних лотерей, за результатами якого переможцями визначили три компанії: М.С.Л., Патріот і Українська національна лотерея. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Проведення конкурсу – ключовий етап перезавантаження лотерейного ринку, який понад десять років працював у "сірій" зоні. Весь цей час оператори лотерей не здійснювали ліцензійні платежі, а сплата податків взагалі не контролювалася.

Тепер вартість 10-річної ліцензії становитиме 28 000 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому ухвалюється рішення про видання ліцензії, тобто 24,2 млн грн на рік.

За новими вимогами всі оператори зобов'язані вести електронну звітність, яка дозволяє в режимі реального часу бачити обсяги продажів і виплат виграшів.

Кожен лотерейний білет і кожен термінал матимуть унікальний QR-код.

За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, в конкурсі на провадження лотерей брали участь лише ці три компанії, які й раніше працювали на цьому ринку.

"Конкурс операторів державних лотерей проходить без жодної інтриги, перетворившись в банальну роздачу ліцензій діючим операторам лотерей. Заявки подали тільки три українські оператори. Будьмо чесними – це не має нічого спільного з "перезавантаженням" лотерейного ринку", – писав він у Telegram на початку січня.