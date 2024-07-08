МВФ знизить комісії для великих країн-позичальників, включно з Україною

МВФ нараховує додаткові комісії на свої кредити, щоб великі позичальники не просили занадто багато грошей і не затягували з погашенням

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У Міжнародному валютному фонді (МВФ) обговорюється перегляд розміру додаткових комісій, які стягуються з найбільших країн-позичальників, включно з Україною, Аргентиною та Єгиптом. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

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Йдеться про додаткові збори з країн, які беруть у борг більше за свою квоту або довше виплачують позики за програмами МВФ.

У МВФ пояснюють, що додаткові комісії є необхідною часткою фінансової моделі. Вони перешкоджають надто великим запозиченням чи надто тривалому погашенню кредитів.

Позичальники, своєю чергою, стверджують, що додаткові збори виснажують ресурси держави, які могли б витрачатись на харчові продукти та охорону здоров'я. Також збори стають все більш каральними, враховуючи високу інфляцію та вищі відсоткові ставки.

Високі відсоткові ставки, особливо від Федеральної резервної системи США та Європейського центробанку, означають, що загальна ставка за деякими кредитами від МВФ наразі перевищує 8%. Це вдвічі більше, ніж до пандемії COVID-19.

США, найбільший акціонер МВФ, дали зрозуміти, що готові переглянути розмір зборів.

Остаточне рішення щодо зниження додаткових комісій очікується до кінця поточного року.