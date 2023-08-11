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"Податок на Google" приніс держбюджету майже 4 млрд грн з початку року – Гетманцев

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 11:57
Google. Фото: EPA

За шість місяців 2023 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету близько 3,8 млрд грн "податку на Google", який сплачують українські користувачі платних послуг у мережі інтернет. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Загалом за результатами декларування за другий квартал 2023 року особами-нерезидентами-платниками податку задекларовано 13 млн євро та $39,4 млн або 1,9 млрд грн, що на рівні першого кварталу 2023 року", – зазначив він.

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За його даними, станом на 1 серпня зареєстровано 94 платники податку.

Найбільші суми за результатами другого кварталу були сплачені такими компаніями: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GMBH, Fenix International Limited.

"Знаю, всіх цікавить, скільки у 2023 році податку на Google сплатив Onlyfans? $928,2 тис." – додав Гетманцев.

Також у 2023 році платники-нерезиденти сплатили 5,75 млрд грн податку на додану вартість.

Наталія Софієнко
податкиДанило Гетманцевподаток на Google
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