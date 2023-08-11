"Налог на Google" принес госбюджету почти 4 млрд грн с начала года – Гетманцев

За шесть месяцев 2023 года международные компании перечислили в госбюджет около 3,8 млрд грн налога на Google, который платят украинские пользователи платных услуг в сети интернет. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.

"В целом по результатам декларирования за второй квартал 2023 года лицами-нерезидентами-налогоплательщиками задекларировано 13 млн евро и $39,4 млн или 1,9 млрд грн, что на уровне первого квартала 2023 года", – отметил он.

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По его данным, по состоянию на 1 августа зарегистрировано 94 налогоплательщика.

Наибольшие суммы по результатам второго квартала были оплачены следующими компаниями: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GmbH, Fenix International Limited.

"Знаю, всех интересует, сколько в 2023 году налог на Google уплатил Onlyfans? $928,2 тыс." – добавил Гетманцев.

Также в 2023 году плательщики-нерезиденты уплатили 5,75 млрд грн налога на добавленную стоимость.