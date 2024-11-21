Нацбанк оновив порядок відкриття та закриття рахунків: що зміниться
Національний банк України (НБУ) затвердив оновлений порядок відкриття та закриття рахунків користувачами платіжних послуг з 21 листопада.
Це рішення зумовлене змінами в законодавстві щодо електронних довірчих послуг і потребою врегулювання певних питань на платіжному ринку.
Ключові зміни:
- Нові права для небанківських надавачів платіжних послуг. Вони тепер можуть відкривати рахунки іншим небанківським установам виключно для операцій із власними коштами.
- Електронні підписи. Користувачі отримали право підписувати електронні документи за допомогою кваліфікованого електронного підпису, цифрового власноручного підпису чи іншого електронного підпису, узгодженого за договором із надавачем послуг.
- Скасування обов’язкового зразка власноручного підпису. Це спрощує процедури для фізичних осіб, які через хворобу чи інші обставини не можуть підписувати документи власноруч.
- Уточнення статусу спеціальних рахунків. Поточні рахунки зі спеціальним режимом використання тепер офіційно прирівняні до звичайних поточних рахунків.
- Чіткіші правила для осіб, які керують рахунком. Внесено уточнення щодо тих, хто має право підписувати платіжні інструкції та розпоряджатися рахунком.
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