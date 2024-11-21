Нацбанк оновив порядок відкриття та закриття рахунків: що зміниться

Нацбанк оновив правила відкриття та закриття рахунків, спростивши процедури для фізичних осіб та впровадивши використання електронних підписів

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Національний банк України (НБУ) затвердив оновлений порядок відкриття та закриття рахунків користувачами платіжних послуг з 21 листопада.

Це рішення зумовлене змінами в законодавстві щодо електронних довірчих послуг і потребою врегулювання певних питань на платіжному ринку.

Ключові зміни:

Нові права для небанківських надавачів платіжних послуг. Вони тепер можуть відкривати рахунки іншим небанківським установам виключно для операцій із власними коштами.

Вони тепер можуть відкривати рахунки іншим небанківським установам виключно для операцій із власними коштами. Електронні підписи. Користувачі отримали право підписувати електронні документи за допомогою кваліфікованого електронного підпису, цифрового власноручного підпису чи іншого електронного підпису, узгодженого за договором із надавачем послуг.

Користувачі отримали право підписувати електронні документи за допомогою кваліфікованого електронного підпису, цифрового власноручного підпису чи іншого електронного підпису, узгодженого за договором із надавачем послуг. Скасування обов’язкового зразка власноручного підпису. Це спрощує процедури для фізичних осіб, які через хворобу чи інші обставини не можуть підписувати документи власноруч.

Це спрощує процедури для фізичних осіб, які через хворобу чи інші обставини не можуть підписувати документи власноруч. Уточнення статусу спеціальних рахунків. Поточні рахунки зі спеціальним режимом використання тепер офіційно прирівняні до звичайних поточних рахунків.

Поточні рахунки зі спеціальним режимом використання тепер офіційно прирівняні до звичайних поточних рахунків. Чіткіші правила для осіб, які керують рахунком. Внесено уточнення щодо тих, хто має право підписувати платіжні інструкції та розпоряджатися рахунком.

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