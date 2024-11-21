Нацбанк обновил порядок открытия и закрытия счетов: что изменится

Нацбанк обновил правила открытия и закрытия счетов, упростив процедуры для физических лиц и внедрив электронные подписи

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Национальный банк Украины утвердил обновленный порядок открытия и закрытия счетов пользователями платежных услуг с 21 ноября.

Это решение обусловлено изменениями в законодательстве по электронным доверительным услугам и потребностью урегулирования определенных вопросов на платежном рынке.

Ключевые изменения:

Новые права для небанковских поставщиков платежных услуг. Они теперь могут открывать счета другим небанковским учреждениям исключительно для сделок с собственными средствами.

Они теперь могут открывать счета другим небанковским учреждениям исключительно для сделок с собственными средствами. Электронные подписи. Пользователи получили право подписывать электронные документы с помощью квалифицированной электронной подписи, цифровой собственноручной подписи или другой электронной подписи, согласованной по договору с поставщиком услуг.

Пользователи получили право подписывать электронные документы с помощью квалифицированной электронной подписи, цифровой собственноручной подписи или другой электронной подписи, согласованной по договору с поставщиком услуг. Отмена обязательного образца собственноручной подписи. Это упрощает процедуры для физических лиц, которые по болезни или другим обстоятельствам не могут подписывать документы собственноручно.

Это упрощает процедуры для физических лиц, которые по болезни или другим обстоятельствам не могут подписывать документы собственноручно. Уточнение статуса специальных счетов. Текущие счета со специальным режимом использования теперь официально приравнены к обычным текущим счетам.

Текущие счета со специальным режимом использования теперь официально приравнены к обычным текущим счетам. Более четкие правила для лиц, управляющих счетом. Внесены уточнения по тем, кто имеет право подписывать платежные инструкции и распоряжаться счетом.

НБУ с 20 ноября обновил валютные ограничения, касающиеся поддержки международной торговли, импорта и дивидендов.