Нацбанк обновил порядок открытия и закрытия счетов: что изменится
Национальный банк Украины утвердил обновленный порядок открытия и закрытия счетов пользователями платежных услуг с 21 ноября.
Это решение обусловлено изменениями в законодательстве по электронным доверительным услугам и потребностью урегулирования определенных вопросов на платежном рынке.
Ключевые изменения:
- Новые права для небанковских поставщиков платежных услуг. Они теперь могут открывать счета другим небанковским учреждениям исключительно для сделок с собственными средствами.
- Электронные подписи. Пользователи получили право подписывать электронные документы с помощью квалифицированной электронной подписи, цифровой собственноручной подписи или другой электронной подписи, согласованной по договору с поставщиком услуг.
- Отмена обязательного образца собственноручной подписи. Это упрощает процедуры для физических лиц, которые по болезни или другим обстоятельствам не могут подписывать документы собственноручно.
- Уточнение статуса специальных счетов. Текущие счета со специальным режимом использования теперь официально приравнены к обычным текущим счетам.
- Более четкие правила для лиц, управляющих счетом. Внесены уточнения по тем, кто имеет право подписывать платежные инструкции и распоряжаться счетом.
НБУ с 20 ноября обновил валютные ограничения, касающиеся поддержки международной торговли, импорта и дивидендов.