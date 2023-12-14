Нацбанк оцінив вплив переходу до гнучкого курсу на валютний ринок

Андрій Пишний (Фото - НБУ)

Валютний ринок залишився стійким після запровадження нового курсового режиму, а підвищений попит на валюту спостерігався лише в перші дні керованої гнучкості курсу. Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він зазначив, що підвищений попит на валюту спостерігався лише в перші дні керованої гнучкості курсу, а надалі баланс попиту та пропозиції валюти поліпшився. Це позначилося й на зменшенні чистого продажу валюти НБУ.

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"У листопаді сальдо інтервенцій НБУ становило $2,5 млрд і було меншим, ніж у попередні місяці. Як і декларувалося, НБУ щоденно компенсував структурний дефіцит валюти, даючи змогу курсу гривні коливатися як у бік зміцнення, так і в бік послаблення під впливом змін у балансі попиту та пропозиції на валютному ринку", – сказав Пишний.

За його словами, новий курсовий режим помітно пожвавив роботу міжбанківського ринку, зокрема, істотно зріс обсяг операцій між банками без участі НБУ. Крім того, посилився зв’язок між готівковим і безготівковим сегментами валютного ринку завдяки скасуванню обмежень для банків і небанківських фінансових установ на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню.

Пишний наголосив, що регулятор зберігатиме активну присутність на валютному ринку для задоволення структурного попиту та згладжування курсових коливань.

Також Пишний повідомив, що рівень міжнародних резервів залишається достатнім для підтримання курсової стійкості.

"На кінець листопада міжнародні резерви НБУ становили близько $39 млрд. Упродовж останніх місяців вони зменшилися несуттєво, попри меншу ритмічність надходження зовнішнього фінансування. Поточний обсяг резервів є суттєво вищим порівняно як з початком цього року, так і з періодом до повномасштабного вторгнення РФ", – сказав голова НБУ.