Нацбанк оценил влияние перехода к гибкому курсу на валютный рынок

Андрей Пышный (Фото - НБУ)

Валютный рынок остался устойчив после введения нового курсового режима, а повышенный спрос на валюту наблюдался лишь в первые дни управляемой гибкости курса. Об этом на брифинге сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он отметил, что повышенный спрос на валюту наблюдался только в первые дни управляемой гибкости курса, а в дальнейшем баланс спроса и предложения валюты улучшился. Это сказалось и на уменьшении чистой продажи валюты НБУ.

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"В ноябре сальдо интервенций НБУ составило $2,5 млрд и было меньше, чем в предыдущие месяцы. Как и декларировалось, НБУ ежедневно компенсировал структурный дефицит валюты, позволяя курсу гривни колебаться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления под влиянием изменений в балансе спроса и предложения на валютном рынке", – сказал Пышный.

По его словам, новый курсовой режим заметно оживил работу межбанковского рынка, в частности, существенно вырос объем сделок между банками без участия НБУ. Кроме того, усилилась связь между наличным и безналичным сегментами валютного рынка благодаря отмене ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений по продаже ими наличной иностранной валюты населению.

Пышный отметил, что регулятор будет сохранять активное присутствие на валютном рынке для удовлетворения структурного спроса и сглаживания курсовых колебаний.

Пышный также сообщил, что уровень международных резервов остается достаточным для поддержания курсовой устойчивости.

"На конец ноября международные резервы НБУ составляли около $39 млрд. За последние месяцы они уменьшились несущественно, несмотря на меньшую ритмичность поступления внешнего финансирования. Текущий объем резервов существенно выше как по сравнению с началом этого года, так и периодом до полномасштабного вторжения РФ", – сказал глава НБУ.