НАЗК розширило Портал викривачів корупції. Додано 144 організації

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало 144 організації до Єдиного порталу повідомлень викривачів, де українці за винагороду можуть повідомляти факти корупції в держорганах. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Доступ до цього ресурсу отримали 17 міністерств, 18 обласних державних (військових) адміністрацій, 4 обласні та 7 міських рад.

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Також повідомляти про можливі факти корупції на Порталі можуть співробітники Апарату Верховної Ради України, Рахункової палати, Національного банку, Бюро економічної безпеки, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, Пенсійного фонду тощо.

Раніше до Порталу були підключені всі спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції – НАЗК, Національне антикорупційне бюро, Національна поліція України, Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань.

НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів у вересні минулого року.

Портал забезпечує надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію у їхніх структурах. Інформація викривачів оперативно надсилається керівникам організації або уповноваженим підрозділам щодо запобігання та виявлення корупції, а також до НАЗК, НАБУ, Нацполіції, органів прокуратури.

Портал налаштований так, щоб мінімізувати людський фактор, а також унеможливити втручання в систему та витік інформації.

На порталі є покрокова інструкція, як діяти. На екрані будуть відображатися блоки, які потрібно заповнити, та підказки.

Портал також пропонує вибір: анонімно повідомити про корупцію або із зазначенням анкетних даних. Однак, якщо громадянин повідомив про факт корупції анонімно, він не може претендувати на винагороду, а також не може користуватися статусом викривача.

Розмір винагороди викривачеві – 10% від грошового розміру предмета корупційного кримінального правопорушення або завданих державі збитків. Винагорода не може бути більшою за 3000 мінімальних зарплат, встановлених на час вчинення такого правопорушення.

Посилання на портал — тут.

2 жовтня 2023 року в Україні вперше присудили винагороду викривачеві корупції. Він отримає 13,3 млн грн.

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