НАПК расширило Портал обличителей коррупции. Добавлено 144 организации

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) добавило 144 организации к Единому порталу сообщений обличителей, где украинцы за вознаграждение могут сообщать о фактах коррупции в госорганах. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Доступ к этому ресурсу получили 17 министерств, 18 областных государственных (военных) администраций, 4 областных и 7 городских советов.

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Также сообщать о возможных фактах коррупции на Портале могут сотрудники Аппарата Верховной Рады Украины, Счетной палаты, Национального банка, Бюро экономической безопасности, Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета, Пенсионного фонда и т.д.

Ранее к Порталу были подключены все специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции – НАПК, Национальное антикоррупционное бюро, Национальная полиция Украины, Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований.

НАПК запустило Единый портал сообщений обличителей в сентябре прошлого года.

Портал обеспечивает отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их структурах. Информация обличителей оперативно направляется руководителям организации или уполномоченным подразделениям по предотвращению и выявлению коррупции, а также в НАПК, НАБУ, Нацполицию, органы прокуратуры.

Портал настроен так, чтобы минимизировать человеческий фактор, а также исключить возможность вмешательства в систему и утечку информации.

На портале есть пошаговая инструкция, как действовать. На экране будут отображаться блоки, которые необходимо заполнить, и подсказки.

Портал также предлагает выбор: анонимно сообщить о коррупции или с указанием анкетных данных. Однако если гражданин сообщил о факте коррупции анонимно, он не может претендовать на вознаграждение, а также не может пользоваться статусом обличителя.

Размер вознаграждения обличителю – 10% от денежного размера предмета коррупционного уголовного правонарушения или от нанесенного государству ущерба. Вознаграждение не может быть более 3000 минимальных зарплат, установленных на время совершения такого правонарушения.

Ссылка на портал — тут.

2 октября 2023 года в Украине впервые присудили вознаграждение обличителю коррупции. Он получит 13,3 млн грн.

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