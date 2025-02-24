НБУ оновив список найважливіших платіжних систем: хто увійшов

В Україні працюють одна системно важлива платіжна система та п'ять важливих

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк у межах реалізації функції контролю діяльності платіжних систем (оверсайт) визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

До категорії важливих платіжних систем входять п'ять платіжних систем, а саме:

MasterCard

Visa

PrivatMoney

NovaPay

"Фінансовий світ"

Також за результатами 2024 року визначено трьох важливих технологічних операторів платіжних послуг. Це: ТОВ "Ейсі Дісі Процесінг", ПрАТ "Український процесинговий центр" та ТОВ "ТАС Лінк".

Довідка НБУ оцінює діяльність платіжних систем щороку та розподіляє їх за категоріями важливості. До важливих належать ті, хто відповідає хоча б одному із двох критеріїв: частка понад 10% від загальної суми платіжних операцій в Україні; якщо платіжна система випускає електронні платіжні засоби (картки, електронні гаманці) та через них проходить понад 10% усіх платежів в Україні. Для системно важливих платіжних систем є окремі критерії. НБУ оцінює діяльність платіжних систем щороку та розподіляє їх за категоріями важливості. До важливих належать ті, хто відповідає хоча б одному із двох критеріїв: частка понад 10% від загальної суми платіжних операцій в Україні; якщо платіжна система випускає електронні платіжні засоби (картки, електронні гаманці) та через них проходить понад 10% усіх платежів в Україні. Для системно важливих платіжних систем є окремі критерії.