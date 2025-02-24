НБУ обновил список наиболее важных платежных систем: кто вошел
Национальный банк в рамках реализации функции контроля деятельности платежных систем (оверсайт) определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
В категорию важных платежных систем входят пять платежных систем, а именно:
- MasterCard
- Visa
- PrivatMoney
- NovaPay
- "Фінансовий світ"
Также по результатам 2024 года определены три важных технологических оператора платежных услуг. Это: ООО "Эйси Диси Процессинг", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС Линк".
СправкаНБУ оценивает деятельность платежных систем каждый год и распределяет их по категориям важности. К важным относятся те, кто отвечает хотя бы одному из двух критериев: доля более 10% от общей суммы платежных операций в Украине; если платежная система выпускает электронные платежные средства (карты, электронные кошельки) и через них проходит более 10% всех платежей в Украине. Для системно важных платежных систем есть отдельные критерии.
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