НБУ обновил список наиболее важных платежных систем: кто вошел

В Украине работают одна системно важная платежная система и пять важных

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк в рамках реализации функции контроля деятельности платежных систем (оверсайт) определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

В категорию важных платежных систем входят пять платежных систем, а именно:

MasterCard

Visa

PrivatMoney

NovaPay

"Фінансовий світ"

Также по результатам 2024 года определены три важных технологических оператора платежных услуг. Это: ООО "Эйси Диси Процессинг", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС Линк".

Справка НБУ оценивает деятельность платежных систем каждый год и распределяет их по категориям важности. К важным относятся те, кто отвечает хотя бы одному из двух критериев: доля более 10% от общей суммы платежных операций в Украине; если платежная система выпускает электронные платежные средства (карты, электронные кошельки) и через них проходит более 10% всех платежей в Украине. Для системно важных платежных систем есть отдельные критерии. НБУ оценивает деятельность платежных систем каждый год и распределяет их по категориям важности. К важным относятся те, кто отвечает хотя бы одному из двух критериев: доля более 10% от общей суммы платежных операций в Украине; если платежная система выпускает электронные платежные средства (карты, электронные кошельки) и через них проходит более 10% всех платежей в Украине. Для системно важных платежных систем есть отдельные критерии.