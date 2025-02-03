Visa назначила нового руководителя украинского офиса: что о ней известно
Visa назначила Татьяну Черную на должность вице-президента и регионального менеджера компании в Украине. В новой должности она будет руководить операционной деятельностью компании в Украине и определять стратегию развития, сообщила LIGA.net пресс-служба Visa.
Она сосредоточится на расширении инновационных решений и цифровых платежей Visa, а также на улучшении услуг, предоставляемых компанией партнерам, банкам, торговцам и держателям карт.
Черная работает в компании с 2019 года, а до этого семь лет работала в компании-конкуренте. Имеет опыт работы в ПриватБанке и других коммерческих банках. На предыдущей должности в Visa отвечала за развитие бизнеса в Украине.
Она сменила на этом посту Светлану Чирву, работавшую региональным менеджером с 2019 года.
Черная будет подчиняться Кристине Дорош, старшему вице-президенту и региональному менеджеру Visa в 17 странах.
"Visa с гордостью объявляет о назначении Татьяны Черной новым региональным менеджером в Украине. Ее значительный опыт в финансовой отрасли вместе с шестилетним стажем работы в Visa делает ее лучшим кандидатом для управления продвижением цифровых платежей в Украине", — указала Дорош.
- В сентябре 2024 года сообщалось, что ЕС запускает новую платежную систему Wero, чтобы уменьшить зависимость от Visa и Mastercard.
- Visa занимает более 45% рынка в Украине по количеству активных платежных карт, у Mastercard 53%.