Visa назначила нового руководителя украинского офиса: что о ней известно

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Visa назначила Татьяну Черную на должность вице-президента и регионального менеджера компании в Украине. В новой должности она будет руководить операционной деятельностью компании в Украине и определять стратегию развития, сообщила LIGA.net пресс-служба Visa.

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Она сосредоточится на расширении инновационных решений и цифровых платежей Visa, а также на улучшении услуг, предоставляемых компанией партнерам, банкам, торговцам и держателям карт.

Татьяна Черная (Фото: пресс-служба Visa)

Черная работает в компании с 2019 года, а до этого семь лет работала в компании-конкуренте. Имеет опыт работы в ПриватБанке и других коммерческих банках. На предыдущей должности в Visa отвечала за развитие бизнеса в Украине.

Она сменила на этом посту Светлану Чирву, работавшую региональным менеджером с 2019 года.

Черная будет подчиняться Кристине Дорош, старшему вице-президенту и региональному менеджеру Visa в 17 странах.

"Visa с гордостью объявляет о назначении Татьяны Черной новым региональным менеджером в Украине. Ее значительный опыт в финансовой отрасли вместе с шестилетним стажем работы в Visa делает ее лучшим кандидатом для управления продвижением цифровых платежей в Украине", — указала Дорош.