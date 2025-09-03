НБУ поки зберігає долар як головну валюту для курсоутворення, але вивчає перехід на євро

Національний банк України наразі зберігає долар США як основну курсоутворюючу валюту, проте вивчає можливість змін у зв’язку з посиленням економічних і фінансових зв’язків з Європейським Союзом. Про це в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Якщо говорити про курсоутворюючу валюту, то в нас нею залишається долар США. На сьогодні фокус на ньому все ще переважає, незважаючи на всі ці структурні зміни. Водночас ми вивчаємо це питання, і я думаю, що певні зміни мають відбутися, коли буде необхідність", – сказав він.

Ніколайчук додав, що перехід на євро важливий особливо у контексті євроінтеграції і того, що рано чи пізно більшість своїх зовнішніх показників Україна буде змушена перевести саме в євро.

За його словами, історично в Україні курс гривня-долар завжди був набагато важливішим, ніж гривня-євро. Водночас із початком повномасштабної війни торговельні, економічні та фінансові зв'язки з ЄС суттєво посилилися: основна частина імпорту надходить із Європи, а міжнародна допомога останні два роки здебільшого приходить у євро.

"Цей чинник зумовлює зміни і у структурі наших міжнародних резервів, оскільки кошти, які акумулює уряд на своїх рахунках в євро, теж включаються до них", – зазначив представник НБУ.

Він нагадав, що Нацбанк уже зробив перші кроки у цьому напрямі – почав публікувати платіжний баланс та міжнародні резерви не лише у доларах, але й у євро та гривні.

"Тобто питання ми активно вивчаємо, але сказати, що в нас є чіткий план, що завтра чи до кінця року ми плануємо змінити курсоутворюючу валюту, я поки не можу. Додам, що курсоутворююча валюта має бути одна, поки це долар", – підсумував він.

Ніколайчук також звернув увагу, що цьогорічне послаблення долара на міжнародному ринку частково підвищило конкурентоспроможність українських експортерів. Водночас істотного впливу на торговельний баланс від зміни валютних курсів не очікується.

Станом на 1 серпня частка долара в резервах України скоротилася до 73,5% (з 89,9% рік тому). Частка євро за цей же період зросла з 2,5% до 17,5%.