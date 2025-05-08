Україна розглядає прив’язку гривні до євро замість долара — Пишний

Євроінтеграція України змушує НБУ задуматися над тим, щоб перейти з долара на євро як орієнтир валюти

Фото: НБУ

Голова Національного банку Андрій Пишний підтвердив, що Україна починає розглядати можливість переходу від долара до євро як основної валюти курсової прив’язки.

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"Потенційний вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні наших оборонних можливостей, чимраз більша волатильність на світових ринках та ймовірність фрагментації глобальної торгівлі" змушують НБУ задумуватися над цим питанням, сказав він в коментарі Reuters.

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Він додав, що "ця робота є складною і вимагає якісної, всебічної підготовки".

За словами Пишного, трансакції в доларах США продовжують домінувати в усіх сегментах валютного ринку, однак частка операцій у євро зростає в більшості сегментів, хоча "поки що помірно".

Україна з моменту впровадження гривні у 1996 році використовує долар США як референтну валюту для цілей монетарної політики.

Одразу після вторгнення Росії у лютому 2022 року Національний банк України запровадив валютні обмеження та зафіксував гривню на офіційному курсі приблизно 29 гривень за долар США. Пізніше Україна була змушена провести девальвацію через накопичення фіскальних дисбалансів.

У жовтні 2023 року Україна перейшла від жорсткої фіксації до режиму керованої гнучкості курсу, який продовжує використовувати долар США як валюту прив'язки.