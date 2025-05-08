Украина рассматривает привязку гривни к евро вместо доллара – Пышный
Глава Национального банка Андрей Пышный подтвердил, что Украина начинает рассматривать возможность перехода от доллара к евро как основной валюты курсовой привязки.
"Потенциальное вступление в Европейский Союз, усиление роли ЕС в обеспечении наших оборонных возможностей, все большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" заставляют НБУ задумываться над этим вопросом, сказал он в комментарии Reuters.
Он добавил, что "эта работа сложная и требует качественной, всесторонней подготовки".
По словам Пышного, трансакции в долларах США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка, однако доля сделок в евро растет в большинстве сегментов, хотя "пока умеренно".
Украина с момента введения гривни в 1996 году использует доллар США как референтную валюту для целей монетарной политики.
Сразу после вторжения России в феврале 2022 года Национальный банк Украины ввел валютные ограничения и зафиксировал гривню на официальном курсе около 29 гривен за доллар США. Позже Украина была вынуждена провести девальвацию из-за накопления фискальных дисбалансов.
В октябре 2023 Украина перешла от жесткой фиксации к режиму управляемой гибкости курса, который продолжает использовать доллар США как валюту привязки.
- В марте прошлого года в Национальном банке Украины впервые публично сказали, что в скором будущем возникнет вопрос о перепривязке курса гривни к евро вместо доллара.
- В конце ноября 2024 года Молдова сообщила, что отвязывает курс от доллара и будет использовать евро как базовую валюту для установления официального обменного курса молдавского лея.