Украина рассматривает привязку гривни к евро вместо доллара – Пышный

Евроинтеграция Украины заставляет НБУ задуматься над тем, чтобы перейти с доллара на евро в качестве ориентира валюты

Фото: НБУ

Глава Национального банка Андрей Пышный подтвердил, что Украина начинает рассматривать возможность перехода от доллара к евро как основной валюты курсовой привязки.

"Потенциальное вступление в Европейский Союз, усиление роли ЕС в обеспечении наших оборонных возможностей, все большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" заставляют НБУ задумываться над этим вопросом, сказал он в комментарии Reuters.

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Он добавил, что "эта работа сложная и требует качественной, всесторонней подготовки".

По словам Пышного, трансакции в долларах США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка, однако доля сделок в евро растет в большинстве сегментов, хотя "пока умеренно".

Украина с момента введения гривни в 1996 году использует доллар США как референтную валюту для целей монетарной политики.

Сразу после вторжения России в феврале 2022 года Национальный банк Украины ввел валютные ограничения и зафиксировал гривню на официальном курсе около 29 гривен за доллар США. Позже Украина была вынуждена провести девальвацию из-за накопления фискальных дисбалансов.

В октябре 2023 Украина перешла от жесткой фиксации к режиму управляемой гибкости курса, который продолжает использовать доллар США как валюту привязки.