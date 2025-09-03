НБУ сохраняет доллар как главную валюту для курсообразования, но изучает переход на евро

Сергій Ніколайчук (Фото - НБУ)

Национальный банк Украины пока сохраняет доллар США как основную курсообразующую валюту, однако изучает возможность изменений в связи с усилением экономических и финансовых связей с Европейским Союзом. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

"Если говорить о курсообразующей валюте, то у нас ею остается доллар США. На сегодня фокус на нем все еще преобладает, несмотря на все эти структурные изменения. В то же время мы изучаем этот вопрос, и я думаю, что определенные изменения должны произойти, когда будет необходимость", – сказал он.

Николайчук добавил, что переход на евро важен особенно в контексте евроинтеграции и того, что рано или поздно большинство своих внешних показателей Украина будет вынуждена перевести именно в евро.

По его словам, исторически в Украине курс гривна-доллар всегда был намного важнее, чем гривна-евро. В то же время с началом полномасштабной войны торговые, экономические и финансовые связи с ЕС существенно усилились: основная часть импорта поступает из Европы, а международная помощь последние два года в основном приходит в евро.

"Этот фактор обусловливает изменения и в структуре наших международных резервов, поскольку средства, которые аккумулирует правительство на своих счетах в евро, тоже включаются в них", – отметил представитель НБУ.

Он напомнил, что Нацбанк уже сделал первые шаги в этом направлении – начал публиковать платежный баланс и международные резервы не только в долларах, но и в евро и гривне.

"То есть вопрос мы активно изучаем, но сказать, что у нас есть четкий план, что завтра или до конца года мы планируем изменить курсообразующую валюту, я пока не могу. Добавлю, что курсообразующая валюта должна быть одна, пока это доллар", – подытожил он.

Николайчук также обратил внимание, что нынешнее ослабление доллара на международном рынке частично повысило конкурентоспособность украинских экспортеров. В то же время существенного влияния на торговый баланс от изменения валютных курсов не ожидается.

По состоянию на 1 августа доля доллара в резервах Украины сократилась до 73,5% (с 89,9% год назад). Доля евро за этот же период выросла с 2,5% до 17,5%.