"Невиправдано". Новий міністр фінансів Польщі виявився противником переходу на євро
Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський не підтримує приєднання Польщі до єврозони на нинішньому етапі. В інтерв'ю TVN24 він сказав, що завдяки збереженню злотого як національної валюти Польщі вдається пом'якшувати вплив глобальних економічних потрясінь.
"У моменти, коли у світовій економіці проблеми, злотий втрачає вартість, завдяки чому польський експорт починає швидко зростати. Завдяки цьому, серед іншого, ми уникли рецесії під час сильної фінансової кризи, тому злотий відіграє дуже важливу роль у польській економіці [...] Я взагалі прихильник злотого", – сказав Доманський.
Він додав, що зараз у Польщі взагалі немає дебатів щодо запровадження євро, хоча країна й зобов'язана це зробити.
За умовами Договору про приєднання до ЄС Польща має колись перейти на єдину європейську валюту. Поки що дати запровадження євро в Польщі немає. Перехід на євро потребує схвалення щонайменше двох третин Сейму для внесення поправок до конституції, які змінюють офіційну валюту.
Попередня владна партія у Польщі – Право і справедливість – теж виступала проти запровадження євро.
"Я згоден з Адамом Глапінським [президентом Національного банку Польщі], що вступ у єврозону на цьому етапі невиправданий", – сказав міністр.
- З 1 січня 2023 року кількість країн Євросоюзу, які використовують євро замість національних валют, збільшилась до 20 – до єврозони приєдналася Хорватія.
- Болгарія збирається приєднатися до єврозони у 2025 році, Румунія – у 2029 році.
- У Польщі переважна більшість громадян не хочуть, щоб їхня країна переходила на євро.