"Неоправданно". Новый министр финансов Польши оказался противником перехода на евро

Новые власти в Польше не поддерживают отказ от злотого и переход на евро

Анджей Доманский (Фото: пресс-служба правительства Польши)

Министр финансов Польши Анджей Доманский не поддерживает присоединение Польши к еврозоне на нынешнем этапе. В интервью TVN24 он сказал, что благодаря сохранению злотого как национальной валюты Польши удается смягчать влияние глобальных экономических потрясений.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"В моменты, когда в мировой экономике проблемы, злотый теряет стоимость, благодаря чему польский экспорт начинает быстро расти. Благодаря этому, среди прочего, мы избежали рецессии во время сильного финансового кризиса, поэтому злотый играет очень важную роль в польской экономике [...] Я вообще сторонник злотого", — сказал Доманский.

Читайте также НБУ о перспективе перехода с гривны на евро: Мы не готовы и не будем готовы еще долго

Он добавил, что сейчас в Польше вообще нет дебатов по поводу введения евро, хотя страна и обязана это сделать.

По условиям Договора о присоединении к ЕС Польша должна когда-то перейти на единую европейскую валюту. Пока даты введения евро в Польше нет. Переход на евро требует одобрения не менее двух третей Сейма для внесения поправок в конституцию, меняющих официальную валюту.

Предыдущая партия от власти в Польше – Право и справедливость – тоже выступала против принятия евро.

"Я согласен с Адамом Глапинским [президентом Национального банка Польши], что вступление в еврозону на этом этапе неоправданно", — сказал министр.