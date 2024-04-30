"Неоправданно". Новый министр финансов Польши оказался противником перехода на евро
Министр финансов Польши Анджей Доманский не поддерживает присоединение Польши к еврозоне на нынешнем этапе. В интервью TVN24 он сказал, что благодаря сохранению злотого как национальной валюты Польши удается смягчать влияние глобальных экономических потрясений.
"В моменты, когда в мировой экономике проблемы, злотый теряет стоимость, благодаря чему польский экспорт начинает быстро расти. Благодаря этому, среди прочего, мы избежали рецессии во время сильного финансового кризиса, поэтому злотый играет очень важную роль в польской экономике [...] Я вообще сторонник злотого", — сказал Доманский.
Он добавил, что сейчас в Польше вообще нет дебатов по поводу введения евро, хотя страна и обязана это сделать.
По условиям Договора о присоединении к ЕС Польша должна когда-то перейти на единую европейскую валюту. Пока даты введения евро в Польше нет. Переход на евро требует одобрения не менее двух третей Сейма для внесения поправок в конституцию, меняющих официальную валюту.
Предыдущая партия от власти в Польше – Право и справедливость – тоже выступала против принятия евро.
"Я согласен с Адамом Глапинским [президентом Национального банка Польши], что вступление в еврозону на этом этапе неоправданно", — сказал министр.
- С 1 января 2023 года количество стран Евросоюза, которые используют евро вместо национальных валют, увеличилось до 20 – к еврозоне присоединилась Хорватия.
- Болгария намерена присоединиться к еврозоне в 2025 году, Румыния – в 2029 году.
- В Польше большинство граждан не хотят, чтобы их страна переходила на евро.