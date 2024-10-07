Норвегія збільшить фінансову підтримку України до $13 млрд

Нове фінансування — це мінімум, на який може розраховувати Україна: сума може бути збільшена

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре (Фото: Michael Reynolds / EPA)

Уряд Норвегії має намір збільшити суму фінансової підтримки України до 135 млрд норвезьких крон ($12,7 млрд) і продовжити програму підтримки ще на три роки, до 2030 року. Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

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"Ми продовжуємо Програму підтримки Нансена для України ще на три роки й збільшуємо загальну структуру фінансування з 75 млрд норвезьких крон до 135 млрд норвезьких крон. Здатність України захищати себе має вирішальне значення для українського народу та для безпеки Європи", – підтвердив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Нове фінансування — це мінімум, на який може розраховувати Україна: сума може бути збільшена за необхідності, йдеться у повідомленні уряду.

Норвегія сформувала п'ятирічну програму допомоги Україні (Nansen Support Programme for Ukraine) у травні минулого року на суму 75 млрд крон ($7 млрд).

Гроші виділяються як на військові, так і гуманітарні проєкти. Згідно з програмою, Україна отримує 15 млрд крон щорічно, проте у 2023 та 2024 роках обсяги фінансування було збільшено: на 2,5 млрд крон та 7 млрд крон відповідно. Наразі уряд Норвегії пропонує збільшити підтримку на 2024 рік ще на 5 млрд крон, до загальної суми 27 млрд крон ($2,5 млрд). З них 17 млрд крон — військова підтримка.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Норвегії 52,6 млрд норвезьких крон ($4,9 млрд), з яких близько 28 млрд крон було виділено на військові потреби та 24 млрд крон на гуманітарну підтримку.