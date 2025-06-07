NovaPay оштрафували на 90,6 млн грн за недостатній фінмоніторинг клієнтів Нової пошти

Фото: NovaPay

Фінансова компанія NovaPay отримала великий штраф від Національного банку за невиконання обов'язків з фінансового моніторингу. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Компанія зобов'язана сплатити 90,6 млн грн за неналежну організацію системи протидії відмиванню коштів, недостатнє управління ризиками під час впровадження нових продуктів, неналежну перевірку клієнтів, несвоєчасне виявлення підозрілих операцій та ненадання документів на запити НБУ.

Читайте також Фінмоніторинг дуже дорогих покупок. Чому таке можливо в Україні

Компанія також отримала два письмові застереження: за здійснення валютних операцій без відповідної ліцензії НБУ і за недостатню перевірку політично значущих осіб, неналежне супроводження платіжних операцій інформацією і порушення ведення документації та звітності.

NovaPay не оскаржуватиме штраф і сплатить його в повному обсязі, йдеться в повідомленні Нової пошти.

"Наш фінансовий партнер – NovaPay – отримав рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн. Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу вас, наших клієнтів. Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив ряд змін, як от спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами. А також посилює напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор", – йдеться в заяві компанії.