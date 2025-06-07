NovaPay оштрафовали на 90,6 млн грн за недостаточный финмониторинг клиентов Нової пошти

Фото: NovaPay

Финансовая компания NovaPay получила большой штраф от Национального банка за невыполнение обязанностей по финансовому мониторингу. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Компания должна оплатить 90,6 млн грн за ненадлежащую организацию системы противодействия отмыванию средств, недостаточное управление рисками при внедрении новых продуктов, ненадлежащую проверку клиентов, несвоевременное выявление подозрительных операций и непредоставление документов по запросам НБУ.

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Компания также получила два письменных предостережения: за осуществление валютных операций без соответствующей лицензии НБУ и за недостаточную проверку политически значимых лиц, ненадлежащее сопровождение платежных операций информацией и нарушение ведения документации и отчетности.

NovaPay не будет обжаловать штраф и уплатит его в полном объеме, говорится в сообщении Нової пошти.

"Наш финансовый партнер – NovaPay – получил решение НБУ о штрафе в размере 90 млн грн. Большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга вас, наших клиентов. Чтобы предотвратить новые штрафы или другие виды наказаний со стороны регулятора, NovaPay уже ввел ряд изменений, таких как наблюдение за количеством и регулярностью получения наложенных платежей физическими лицами. А также усиливает направления, на которых акцентировал свое внимание регулятор", – говорится в заявлении компании.