Финмониторинг дорогостоящих покупок. Почему такое возможно в Украине

Почему Минфин заговорил о консультациях с операторами цифровых платформ относительно мониторинга средств, полученных через маркетплейсы?

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Цифровые платформы типа OLX, Prom.ua, Glovo, Rozetka и другие могут обязать отчитываться о покупках своих клиентов в Государственную налоговую службу.

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Бухгалтеры, юристы и адвокаты уже вполне могут проводить подобный финансовый мониторинг своих клиентов.

Что задумало Министерство финансов, как к этому подготовиться бизнесу и когда это все может стать реальностью?

Объяснение по этим вопросам дает адвокат Богдан Янкив. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект с его YouTube-канала.

Почему заговорили о мониторинге дорогостоящих покупок

Минфин ведет консультации относительно того, чтобы все агрегаторы, платформы и маркетплейсы, помогающие генерировать доход для бизнесов, отчитывались в Налоговую службу.

Фундаментом для внедрения таких норм является директива ЕС, которая называется DAC-7 (Обязательства по передаче сведений о продаже. – Ред.).

В Европе она начала действовать с 1 января 2023 года. Согласно этой директиве, все цифровые платформы и маркетплейсы, работающие в ЕС, должны собирать налоговые сведения о своих продавцах, формировать эти данные в типовую форму отчета и отправлять в налоговую ежегодно.

Таким образом Amazon, Bookingcom, Airbnb, Etsy, Uber и другие сервисы рапортуют обо всех доходах продавцов, реализующих товары или услуги на их платформах.

Причем передается информация обо всех трансакциях, оплачиваемых таким продавцам через онлайн-платформу. Дальше уже банк рапортует в налоговую обо всех платежах, что получает любой европеец. Так что уклониться от налогообложения в Европейском Союзе достаточно сложно, потому что и банк, и цифровая платформа подотчетны.

Эта практика однозначно придет в Украину как часть финансовой прозрачности, налоговой эффективности. Да и потому, что это обязательное условие, чтобы стать членом Европейского Союза. То есть все это в Украине лишь вопрос времени.

Министерство финансов уже отчиталось, что ведутся консультации с операторами таких цифровых платформ, согласовываются позиции по технической возможности имплементации такой отчетности.

И такие публичные коммуникации от Министерства финансов – четкий сигнал того, что уже начата работа по введению налогового отчета цифровых платформ.

Как такой финмониторинг может повлиять на граждан и ФОП

Под такой отчет подпадает очень большое количество сервисов, работающих в Украине. К примеру, Glovo будет отчитываться о доходах ресторанов. Rozetka и Prom.ua будут информировать о доходах продавцов товаров. Uber и Bolt будут вынуждены раскрыть доходы таксистов, фриланс-биржи — обязаны раскрывать доходы фрилансеров. Даже тот же OLX вынужден будет информировать о продаже товаров своими продавцами.

Однозначно платформы будут заинтересованы раскрывать такие данные, поскольку за неразглашение на них будут наложены мультимиллионные штрафы. И им проще будет отчитываться, чем самим получить гигантский штраф.

Правительство, скорее всего, рассчитывает, что внедрение такой нормы повторит успех "Налога на Google". Напомним, его начали платить корпорации, даже официально не зарегистрированные в Украине, но которые продают услуги украинским потребителям. И этот налог прибавил 20% к стоимости большинства онлайн-услуг.

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Как только закон для онлайн-платформ введут, даже иностранные компании начнут отчитываться в Украине о доходах украинцев за рубежом. То есть это онлайн-фото, видео и аудиостоки из США, фриланс-биржи и платформы Amazon, Bookingcom, Airbnb, Etsy, другие – все будут отчитываться о доходах украинцев за рубежом.

А еще будет работать соглашение CRS (Общий стандарт отчетности. – Ред.), которое позволит получить информацию о банковских счетах украинцев за границей. Поэтому когда цифровые платформы начнут передавать информацию, то у украинской Налоговой службы будет ну очень широкий пласт работы по неуплаченным налогам.

Сейчас уже есть примерный прототип работы механизма предоставления такой информации. К примеру, есть отчет 4ДФ (это собранная отчетность, которая содержит расчеты по НДФЛ, ЕСВ и ВС для физических лиц – предпринимателей. – Ред.), согласно которой налоговые агенты отчитываются в налоговую о выплаченных доходах в пользу ФОП и физических лиц. Кроме того, есть ст. 170.1.6 Налогового кодекса, обязывающая риелторов подавать информацию в налоговую о заключенных договорах аренды или договорах купли-продажи недвижимости.

Конечно, эти нормы сейчас далеко не всегда выполняются. Но новые нормы, такие как введение обязательной отчетности для цифровых платформ, скорее всего, введут правила еще большего контроля, а также увеличат штрафы.

На самом деле сейчас Закон о финансовом мониторинге работает только в 50% предусмотренных случаев, если не меньше. Некоторые нормы пока просто игнорируются. Но рано или поздно точно могут заработать. Так, согласно статье 6 этого закона, субъектами финансового мониторинга являются не только банки и финансовые организации. Также к таким относятся аудиторы, бухгалтеры, адвокаты, нотариусы, налоговые консультанты и даже продавцы ювелирных изделий.

Украинцы, которые строят бизнес в Европе, уже хорошо почувствовали, что такое финмониторинг бухгалтера, когда им просто цитируют нормы законов и ни в коем случае не советуют оптимизации.

Более того, во многих странах ЕС компании обязаны отчитываться в налоговую о дорогостоящих покупках своих клиентов у них. К примеру, в Испании действует норма, согласно которой, если покупатель купил у вас товар на сумму свыше 3 евро – вы обязаны идентифицировать этого покупателя. То есть взять его паспортные данные и отчитаться о такой покупке.

Не сомневайтесь – в ближайшие годы у нас будут такие же правила.