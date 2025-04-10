Нижня палата Конгресу США підтримала проєкт бюджету Трампа

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон (фото - EPA)

Палата представників, нижня палата Конгресу США, у четвер, 10 квітня, ухвалила бюджетний план, який закладає основу для продовження податкових пільг президента Дональда Трампа, запроваджених у 2017 році. Про це пише Reuters.

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Бюджетна резолюція ухвалена з результатом 216 "за" і 214 "проти". Водночас представники Республіканської партії Томас Мессі (Кентуккі) та Вікторія Спартц (Індіана) приєдналися до демократів, які проголосували проти, уточнює Axios.

Голосування в Палаті представників є попереднім, але необхідним кроком, який дозволить республіканцям обійти опозицію демократів та ухвалити закон, який передбачає скорочення податків на $4 трлн та збільшення стелі держборгу на $5 трлн – до $41,1 трлн.

За нинішнього боргу $36 трлн Міністерство фінансів США заявило, що до серпня у нього закінчаться кошти.

Спікер Палати представників Майк Джонсон сподівався ухвалити документ у середу, але відклав голосування після того, як деякі республіканці заявили, що він недостатньо скорочує витрати.

Законопроєкт, ухвалений Сенатом у суботу, 5 квітня, передбачає скорочення видатків мінімум на $4 млрд. Це набагато менше за попередню версію, схвалену Палатою представників, яка передбачала скорочення витрат на $1,5 трлн.

Республіканці хочуть зберегти податкові пільги, схвалені у 2017 році, під час першого терміну Трампа, та потенційно додати нові, які він обіцяв під час своєї кампанії 2024 року, пише AP. Це включає відсутність податків на чайові, дохід від соціального забезпечення та інші, що збільшує суму приблизно до $7 трлн за десять років.

Пакет також передбачає збільшення бюджету приблизно на $175 млрд на операцію з депортації мігрантів і приблизно таку саму суму на потреби Міністерства оборони для збільшення військових витрат.

Початкова частина процедури вимагає від обох палат Конгресу ухвалення резолюції, яка діє як інструкція для решти процесу. Потім обидві палати зведуть два тексти в спільну бюджетну резолюцію, яку потрібно буде ухвалити у Сенаті простою більшістю голосів.