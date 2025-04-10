Нижняя палата Конгресса США поддержала проект бюджета Трампа

Спикер Палаты представителей Конгреса США Майк Джонсон (фото – EPA)

Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, в четверг, 10 апреля, приняла бюджетный план, закладывающий основу для продления налоговых льгот президента Дональда Трампа, введенных в 2017 году. Об этом пишет Reuters.

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Бюджетная резолюция принята с результатом 216 "за" и 214 "против". При этом представители Республиканской партии Томас Месси (Кентукки) и Виктория Спартц (Индиана) присоединились к проголосовавшим против демократам, уточняет Axios.

Голосование в Палате представителей является предварительным, но необходимым шагом, который позволит республиканцам обойти оппозицию демократов и принять закон, предусматривающий сокращение налогов на $4 трлн и увеличение потолка госдолга на $5 трлн – до $41,1 трлн.

При нынешнем долге в $36 трлн Министерство финансов США заявило, что к августу у него закончатся средства.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон надеялся принять документ в среду, но отложил голосование после того, как некоторые республиканцы заявили, что он недостаточно сокращает расходы.

Законопроект, принятый Сенатом в субботу, 5 апреля, предусматривает сокращение расходов минимум на $4 млрд. Это гораздо меньше предыдущей версии, одобренной Палатой представителей, которая предполагала сокращение расходов на $1,5 трлн.

Республиканцы хотят сохранить налоговые льготы, одобренные в 2017 году, во время первого срока Трампа, и потенциально добавить новые, которые он обещал во время своей кампании в 2024 году, пишет AP. Это включает в себя отсутствие налогов на чаевые, доход от социального обеспечения и другие, что увеличивает сумму примерно до $7 трлн за десять лет.

Пакет также предусматривает увеличение бюджета примерно на $175 млрд на операцию по депортации мигрантов и примерно такую же сумму на нужды Министерства обороны для увеличения военных расходов.

Начальная часть процедуры требует от обеих палат Конгресса принятия резолюции, которая действует как инструкция для остального процесса. Затем обе палаты построят два текста в общую бюджетную резолюцию, которую нужно будет принять в Сенате простым большинством голосов.