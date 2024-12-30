Офіційний курс долара в Україні вперше перевищив 42 грн

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Національний банк знизив офіційний курс гривні щодо долара, який починає діяти 31 грудня, на 10 копійок – до 42,0390 за один долар. Це новий історичний мінімум, йдеться на сайті Нацбанку.

З початку року курс американської валюти зріс рівно на чотири гривні – 1 січня 2024 року він становив 38,00 грн за долар.

Щодо євро курс гривні на 31 грудня знизився на 18 копійок – до 43,9266 за один євро.

З початку року євро подорожчав приблизно на дві гривні – з 42,00 грн за євро.