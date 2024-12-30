Официальный курс доллара в Украине впервые превысил 42 грн

Гривня начала 2024 год на уровне 38,00 грн/$, а закончила – 42,00 грн/$

Фото: depositphotos.com

Национальный банк снизил официальный курс гривни по отношению к доллару, который начинает действовать 31 декабря, на 10 копеек – до 42,0390 за один доллар. Это новый исторический минимум, говорится на сайте Нацбанка.

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С начала года курс американской валюты вырос ровно на четыре гривни – 1 января 2024 года он составлял 38,00 грн за доллар.

По отношению к евро курс гривни на 31 декабря снизился на 18 копеек – до 43,9266 за один евро.

С начала года евро подорожал примерно на две гривни – с 42,00 грн за евро.