Официальный курс доллара в Украине впервые превысил 42 грн
Национальный банк снизил официальный курс гривни по отношению к доллару, который начинает действовать 31 декабря, на 10 копеек – до 42,0390 за один доллар. Это новый исторический минимум, говорится на сайте Нацбанка.
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С начала года курс американской валюты вырос ровно на четыре гривни – 1 января 2024 года он составлял 38,00 грн за доллар.
По отношению к евро курс гривни на 31 декабря снизился на 18 копеек – до 43,9266 за один евро.
С начала года евро подорожал примерно на две гривни – с 42,00 грн за евро.
- Сентябрьский опрос руководителей компаний, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), показал, что они в бюджетах на 2025 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 44 грн/доллар.