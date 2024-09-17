Бизнес закладывает курс 44 грн/$ в бюджеты на 2025 год

Руководители компаний ожидают, что гривня в следующем году подешевеет на несколько процентов

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Руководители компаний в бюджетах на 2025 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 44 грн/$. Об этом свидетельствует традиционный опрос, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

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Для сравнения, на 2024 год бизнесы закладывали курс 41 грн/$ и по состоянию на 17 сентября он составил 41,3591 грн/$. При этом с прогнозом на 2023 год руководители компаний ошиблись: закладывали 43 грн/$, а по факту он большую часть года был зафиксирован на уровне 36,57 грн/$ и, в конце концов, не поднялся даже до 38 грн/$.

53% опрошенных компаний прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2025 году (в прошлом году оптимистов было чуть больше – 58%). Еще 33% директоров рассчитывают в 2025 году удержать бизнес-показатели на уровне предыдущего года, а 14% прогнозируют негативную динамику (в прошлом году таковых было 13%).

Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на прирост в гривне (но в натуральном выражении на рост рассчитывают только 46% опрошенных).

"В то же время мы видим и определенную заморозку инвестиционных планов. Это достаточно тревожный сигнал", — указала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

По сравнению с предыдущими годами инвестиционные намерения компаний стали более сдержанными. Количество компаний, планирующих внедрять новые масштабные инвестиционные проекты в 2025 году, упало с 26% до 16%. При этом средняя стоимость запланированных проектов выросла – в 2025 году она составит в среднем $9 млн ($8 млн в 2024 году и $3 млн в 2023 году).

К приоритетным задачам для правительства бизнес отнес: борьбу с коррупцией, судебную реформу и верховенство права, обеспечение макроэкономической стабильности, а также проведение налоговой и таможенной реформ.

В опросе приняли участие 92 руководителя компаний-членов ЕБА в период с 6 по 29 августа 2024 года. Опрос "Прогнозы бизнеса" проводился девятый год подряд.

В проект государственного бюджета на 2025 год заложен курс на уровне 45 грн/$.

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