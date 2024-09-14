Девальвация гривни и рост зарплаты: что заложил Кабмин в проект госбюджета-2025

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В проект государственного бюджета на 2025 год заложен курс на уровне 45 грн за доллар, свидетельствуют данные, обнародованные Министерством финансов.

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При этом обменный курс гривни к доллару на 2024 год, по ожиданиям Минфина, составлял 40,8 грн.

Согласно проекту бюджета инфляция на следующий год прогнозируется на уровне 9,5% против ожидаемой 7,9% в 2024 году.

Среднемесячная заработная плата – на уровне 24 389 грн (ожидаемая средняя зарплата в 2024 году составляла 20 581 грн).

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Прогноз финансирования госбюджета на следующий год предполагает снижение дефицита бюджета до 19,4% внутреннего валового продукта (ВВП).

Это, как отметили в министерстве, отвечает показателям, согласованным с международными партнерами.

До конца 2024 года резких обвалов курса гривни не планируется. Однако уменьшение стоимости национальной валюты неизбежно и может составить по меньшей мере 1 грн к доллару, говорил в интервью с LIGA.net руководитель департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.