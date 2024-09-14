Девальвація гривні і зростання зарплати: що заклав Кабмін у проєкт держбюджету-2025

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У проєкт державного бюджету на 2025 рік закладено курс на рівні 45 грн за долар, свідчать дані, оприлюднені Міністерством фінансів.

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Водночас обмінний курс гривні до долара на 2024 рік, за очікуваннями Мінфіну, становив 40,8 грн.

Згідно з проєктом бюджету інфляція на наступний рік прогнозується на рівні 9,5% проти очікуваної 7,9% у 2024-му.

Середньомісячна заробітна плата – на рівні 24 389 грн (очікувана середня зарплата у 2024 році становила 20 581 грн).

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Прогноз фінансування держбюджету на наступний рік передбачає зниження дефіциту бюджету до 19,4% внутрішнього валового продукту (ВВП).

Це, як зазначили у міністерстві, відповідає показникам, узгодженим з міжнародними партнерами.

До кінця 2024 року різких обвалів курсу гривні не планується. Однак зменшення вартості національної валюти неминуче і може скласти щонайменше 1 грн до долара, казав в інтерв'ю з LIGA.net керівник департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.