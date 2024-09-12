Динамика ослабления будет несколько слабее: эксперт ICU о курсе валют на конец года

Страна живет с огромными дисбалансами внешних счетов и рост курса гривни не ожидается

Доллар. Фото: Despositphoto

До конца 2024 года резких обвалов курса гривни не планируется. Однако уменьшение стоимости национальной валюты неизбежно и может составить не менее 1 грн к доллару.

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Об этом в интервью LIGA.net рассказал руководитель департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

"Рискну спрогнозировать, что динамика ослабления гривны во втором полугодии будет несколько слабее, чем в первом. По курсу наш прогноз на конец года неизменен – это коридор 42-43 грн за доллар", – сказал он.

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И добавил, что курс гривни к евро является производным.

"Это кросс-курс, который зависит от двух других: гривни к доллару, формируемому на внутреннем рынке, и евро к доллару, формируемому на внешнем рынке. В последние недели курс доллара к евро был достаточно волатильным, ведь рынки переоценивали вероятность и глубину смягчение монетарной политики в США и Еврозоне. Поэтому и на нашем рынке видим соответствующую динамику", – пояснил эксперт.

Виталий Варвищук отметил, что в нынешних условиях очень непродуктивно делать краткосрочные прогнозы относительно курса гривни, потому что в настоящее время работа валютного рынка определяется алгоритмами интервенций НБУ.

"Мы четко понимаем, что есть необходимость гривну постепенно ослаблять. Страна живет с огромными дисбалансами внешних счетов. Их нужно постепенно снижать, ведь они делают экономику крайне уязвимой", – добавил он.