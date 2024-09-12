Динаміка послаблення буде дещо слабшою: експерт ICU про курс валют на кінець року

Країна живе з величезними дисбалансами зовнішніх рахунків, і зростання курсу гривні не очікується

Долар. Фото: Despositphoto

До кінця 2024 року різких обвалів курсу гривні не планується. Однак зменшення вартості національної валюти неминуче і може скласти щонайменше 1 грн до долара.

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Про це в інтерв'ю з LIGA.net розповів керівник департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

"Ризикну спрогнозувати, що динаміка послаблення гривні в другому півріччі буде дещо слабшою, ніж у першому. Щодо курсу, наш прогноз на кінець року незмінний – це коридор 42-43 грн за долар", – сказав він.

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Та додав, що курс гривні до євро є похідним.

"Це крос-курс, який залежить від двох інших: гривні до долара, що формується на внутрішньому ринку, та євро до долара, що формується на зовнішньому ринку. В останні тижні курс долара до євро був достатньо волатильним, адже ринки переоцінювали ймовірність і глибину пом’якшення монетарної політики в США та Єврозоні. Тож і на нашому ринку бачимо відповідну динаміку", – пояснив експерт.

Віталій Варвищук зазначив також, що в нинішніх умовах дуже непродуктивно робити короткострокові прогнози щодо курсу гривні, бо поки робота валютного ринку визначається алгоритмами інтервенцій НБУ.

"Ми чітко розуміємо, що є потреба гривню поступово послаблювати. Країна живе з величезними дисбалансами зовнішніх рахунків. Їх потрібно поступово знижувати, адже вони роблять економіку вкрай вразливою", – додав він.