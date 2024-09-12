Долар та євро знову подорожчали. Готівкові курси

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У четвер, 12 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 8 коп. і складає 41,04 грн. Курс продажу підвищився на 9 коп. — до 41,53 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,5 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,4 грн, максимальний – 41,6 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і становить 45,2 грн, курс продажу збільшився на 3 коп. — до 45,92 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,35 грн, максимальний – 45,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,75 грн, а максимальний – 46,1 грн.

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